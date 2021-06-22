Такое решение во вторник принял Сейм с учетом выводов парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ). За льготу голосовали 58 членов Сейма, "против" – 47, а воздержались 22.
Глава комитета Миколас Маяускас заявил, что со снижением НДС основную часть выгоды от этого получили бы торговые сети. Он подчеркнул, что льготный НДС снижает цены, рынок регулируется, например, отопление или рецептурные лекарства.
"В данном случае мы сталкиваемся с рынком ограниченной конкуренции, таким, как торговые центры, которые по примеру других стран, вероятно, получат основную часть этой льготы", – предупредил М. Маяускас.
По его словам, по причине этой льготы бюджет лишится 330 млн евро доходов.
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