Сейм одобрил поправки к Закону об алкоголе, позволяющие фермерам продавать собственные алкогольные напитки

На стадии рассмотрения за поправки к закону проголосовали 48 человек, "против" – 15, воздержался 31 член Сейма.

В поправках к закону предлагается предоставить право фермерам, сертифицированным в качестве традиционных ремесленников в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства (МСХ), производить в усадьбах сельского туризма домашнюю водку и другие традиционные напитки, но не более 1000 литров за календарный год.

По мнению инициаторов закона, поправки позволят снизить уровень преступности в стране, поскольку будет обеспечен контроль за объемами производства алкоголя и качеством производимых напитков.

Предусматривается, что после приобретения лицензий на производство домашней водки около 200 усадеб сельского туризма, каждое из которых будет производить по 500 литров чистого спирта, за счет уплаты акцизного сбора пополнят бюджет примерно на 1 млн. евро в год.