За это в четверг проголосовали 120 членов Сейма, два парламентария воздержались, один бюллетень был испорчен.
По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам, консерватора Миколаса Маяускаса, новому главе БЛ придется уделять много внимания стабильности банковской системы, повышению конкуренции, финансовой грамотности и развитию "зеленых" финансов. Он надеется, что Г. Шимкус выполнит обещания относительно повышения конкуренции в секторе банковского дела.
М. Маяускас также подчеркнул, что новому главе БЛ придется уделять немало внимания превенции отмывания денег.
Член Фракции свободы Витаутас Миталас хотел бы, чтобы БЛ во главе с новым руководителем больше внимания уделял сектору финансовых технологий.
"Сектор финансовых технологий в Литве и в столице все выше поднимает голову, БЛ этому тоже содействовал, было бы замечательно, если бы, восстанавливаясь после пандемии, мы включили еще более высокую скорость", - сказал В. Миталас.
Г. Шимкус работает в Центробанке с 2002 года и за 18 лет работы в этом учреждении последовательно поднимался по карьерной лестнице. Членом правления БЛ он стал в сентябре прошлого года.
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