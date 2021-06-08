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Во вторник Сейм Литвы решит, утверждать ли так называемый пакет релокации работников.
Сейм Литвы утвердит льготы для белорусских инвесторов
© DELFI / Domantas Pipas

Поправки к закону о правовом положении иностранцев и к закону о занятости будут способствовать беспрепятственному переносу в Литву работников компаний, которые обязуются инвестировать в Литве, особенно белорусских.

На льготы смогут претендовать компании, подписавшие инвестиционные договоры с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 лмн евро, создать минимум 20 новых рабочих мест и выплачивать как минимум 1,5 средней заработной платы в самоуправлении, где совершается инвестиция.

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Выручка инвестирующих компаний хотя бы один год из трех должна быть не меньше 2,5 млн евро.

Временный вид на жительство в Литве буде выдаваться только тем иностранцам, которые будут соответствовать хотя бы одному из критериев: человек должен работать в компании как минимум три месяца, ему должно принадлежать не менее одной десятой акций и инвестируемые им в компанию средства не должны быть меньше 15 тыс. евро.

Замминистра экономики Йовита Нелюпшене ранее заявляла, что 43 белорусские компании уже начали процесс переселения, а еще 37 его рассматривают. В целом Литвой интересуются 110 белорусских компаний, которые могли бы создать здесь около 3 тыс. новых рабочих мест.

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