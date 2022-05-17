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Во вторник Сейм Литвы во второй раз в этом году уточнил бюджет на 2022 год.
Сейм Литвы уточнил бюджет страны на 2022 год
© DELFI / Josvydas Elinskas

"За" закон проголосовали 68 депутатов Сейма, голосовавших "против" не было, воздержались 23 депутата. Поправки еще предстоит подписать президенту страны.

Министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что в пересмотренном бюджете предусмотрены меры, которые смягчат последствия чрезвычайно высокой инфляции.

"Это крупнейший антиинфляционный пакет в Евросоюзе. Надо признать, что инфляция тоже самая высокая", — сказал в Сейме председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

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Правительство предложило изменения в бюджет, чтобы смягчить последствия инфляции, компенсировать населению чрезвычайно высокие цены на газ и электроэнергию, оказать помощь беженцам из Украины, а также поддержать железнодорожную инфраструктуру и безопасность страны.

С принятием поправок к бюджету его расходы увеличатся примерно на 1,47 млрд евро, дефицит увеличится с 3,3% до 4,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). 973 млн евро будет направлено на антиинфляционные меры, из них 570 млн евро будет выделено на компенсацию населению резкого роста цен на газ и электроэнергию.

Для украинских беженцев предусмотрено 370 млн евро. Основная часть средств пойдет на их социальное обеспечение.

В план госбюджета 2022 года изменения вносятся во второй раз в этом году – в первый раз было предусмотрено дополнительное финансирование обороны. Минфин может предложить доработать бюджет осенью, если произойдут существенные изменения в развитии экономики страны.

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