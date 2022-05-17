Сейм Литвы уточнил бюджет страны на 2022 год

"За" закон проголосовали 68 депутатов Сейма, голосовавших "против" не было, воздержались 23 депутата. Поправки еще предстоит подписать президенту страны.

Министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что в пересмотренном бюджете предусмотрены меры, которые смягчат последствия чрезвычайно высокой инфляции.

"Это крупнейший антиинфляционный пакет в Евросоюзе. Надо признать, что инфляция тоже самая высокая", — сказал в Сейме председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

Правительство предложило изменения в бюджет, чтобы смягчить последствия инфляции, компенсировать населению чрезвычайно высокие цены на газ и электроэнергию, оказать помощь беженцам из Украины, а также поддержать железнодорожную инфраструктуру и безопасность страны.

С принятием поправок к бюджету его расходы увеличатся примерно на 1,47 млрд евро, дефицит увеличится с 3,3% до 4,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). 973 млн евро будет направлено на антиинфляционные меры, из них 570 млн евро будет выделено на компенсацию населению резкого роста цен на газ и электроэнергию.

Для украинских беженцев предусмотрено 370 млн евро. Основная часть средств пойдет на их социальное обеспечение.

В план госбюджета 2022 года изменения вносятся во второй раз в этом году – в первый раз было предусмотрено дополнительное финансирование обороны. Минфин может предложить доработать бюджет осенью, если произойдут существенные изменения в развитии экономики страны.