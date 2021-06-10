Сейм Литвы разрешил перерабатывать все части посевной конопли

В четверг Сейм принял предусматривающие это поправки к Закону о посевной конопле: "за" проголосовали 92 члена Сейма, "против" – 8, а 18 парламентариев воздержались.

Ожидается, что с разрешением переработки всех частей технической конопли, оборот этого бизнеса может достигать 100 млн евро.

Производство изделий и продуктов из посевной конопли, а также поставка их на рынок будут разрешаться лишь в том случае, когда содержание тетрагидроканнобинола (THC, натурального психотропного вещества, которое выделяется из различных сортов конопли) не превышает 0,2%.

В настоящее время в Литве можно свободно приобрести различные пищевые продукты с содержанием семян конопли или масло из конопляных семечек. В семенах конопли, в отличие от других частей растения, нет веществ или каннабиодиола (CBD), воздействующих на психику человека . Поэтому конопляное масло, производимое не из семян, запрещено.