Сейм Литвы продлил срок действия взноса банковской солидарности еще на год

В третьем чтении за законопроект проголосовали 110 депутатов, 10 воздержались, 1 депутат был против.
Председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам Миндаугас Линге отметил, что такое решение необходимо с учетом продолжающихся исключительных обстоятельств.
„Это решение не очень приятное, потому что мы определили временный период на два года, но исключительные обстоятельства все еще продолжаются, и вклад банковского сектора в укрепление обороны очень необходим и значим“, – заявил М. Линге во вторник в зале пленарных заседаний парламента.
Между тем либерал Андрюс Багдонас не одобрил такое решение, подчеркнув, что продление взноса банковской солидарности является негативным сигналом бизнесу, работающему в стране.
„Сегодня мы изымаем дополнительные средства у одной бизнес-отрасли, которая неожиданно получила больше доходов, чем планировалось (...), и это изъятие красиво называем солидарностью. (...) Я считаю, что мы действуем безответственно и создаем в государстве прецеденты, которые посылают очень плохой сигнал бизнесу, работающему в Литве“, – отметил А. Багдонас.
Ранее президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Эйвиле Чипкуте заявила, что не понимает, почему банки должны платить больше, чем другие крупные предприятия. По ее словам, такое налогообложение не применяется ни к одной другой отрасли, периодически получающей повышенные доходы за счет внешних условий.
С идеями политиков не согласна и президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Елена Леонтьева, по мнению которой продление срока действия взноса банковской солидарности еще на год создает опасный прецедент и перечеркивает мечты о приходе иностранных банков. Однако в поддержку предложения о продлении срока действия взноса банковской солидарности выступает глава государства Гитанас Науседа.