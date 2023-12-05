Сейм Литвы принял решение на 5 лет продлить срок действия двух льгот по налогу на прибыль

За это решение проголосовали 99 парламентариев, против – 3, воздержались 20 членов Сейма.

По мнению Минфина, льгота для инвестиционных проектов поощряет целенаправленные и продуктивные инвестиции бизнеса в технологическое обновление, льгота для кинопроизводства – посредством косвенной поддержки производителей кино укрепляет литовскую киноиндустрию, а приехавшие в Литву иностранные кинопроизводители стимулируют рост экспорта услуг, фильмы, имеющие художественную ценность, популяризируют Литву, создают добавленную стоимость для культуры.

Согласно проекту изменений в Закон о налоге на прибыль, решено продлить льготы по налогу на прибыль для инвестиционных проектов и кинопроизводства еще на 5 лет, до 31 декабря 2028 года.

Предлагаемые положения вступят в силу 1 января 2024 года.