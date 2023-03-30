Сейм Литвы одобрил: за нарушение санкций – тысячные штрафы

В поправках к Уголовному кодексу, Кодексу об административных правонарушениях и к Закону о международных санкциях предусмотрено, что соответствующие наказания будут применяться в отношении как физических, так и юридических лиц не только за нарушение международных санкций, но и за нарушение санкций, установленных литовским законодательством.

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И тем не менее, из-за упомянутых правовых актов в зале Сейма разгорелись споры – депутаты проголосовали только по 3 из 4 проектов, предлагаемых пакетом законов. Решение о поправках к закону об определении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины планируется принять на следующей неделе. Это вызвало недовольство некоторых представителей оппозиции, призывавших "не ставить телегу впереди лошади" и принять пакет законов за один раз.

Социал-демократ Юлюс Сабатаускас заявил, что не может поддержать правовые акты, узаконивающие наказания за правонарушения, которые на данный момент не определены в законодательстве Литвы.

"Сейчас мы определяем наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет за то, чего, по крайней мере сегодня, нет. Поэтому вообще не понимаю, почему этот проект обсуждается", – сказал политик в ходе пленарного заседания.

Его поддержала и представитель Смешанной парламентской группы Агне Ширинскене. По ее словам, данное правовое недоразумение является результатом разногласий в самой правящей коалиции.

"За последние шесть лет я впервые вижу, чтобы сопутствующие правовые акты принимались в отсутствие основного закона. Вы сами внесли в Сейм пакет из трех или четырех проектов. И теперь сами же перессорились между собой", — сказала А. Ширинскене.

Однако представители правящей коалиции отразили нападки, заявив, что правовые акты на стадии принятия охватывают не только национальные, но и международные санкции. Кроме того, было подчеркнуто, что уголовная ответственность за правонарушения не будет применяться до тех пор, пока для этого не будет правового основания, т. е. до принятия законопроекта об ограничительных мерах.

"Если в законодательстве Литовской Республики и не будут как-либо закреплены ограничительные меры, то международные санкции в Литве действуют в том объеме, в каком они установлены Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом, и которые не переносятся в наше национальное законодательство. (...) Международные санкции в силе, ответственность за их нарушение должна быть определена", — пояснила ситуацию премьер-министр Ингрида Шимоните.

Принятый Сеймом законопроект предусматривает штрафы в размере от 200 евро до 6 тыс. евро за нарушение ограничительных мер, для юридических лиц – от 600 евро до 6 тыс. евро. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере от 2 тыс. до 6 тыс. евро, а для предпринимателей или иных лиц, ответственных за юридическое лицо, – от 4 тыс. до 6 тыс. евро. Кроме того, за правонарушения предлагается предусмотреть наказание не только в виде штрафов, но и в виде конфискации товаров, услуг или иных средств. Упомянутые ограничения подлежат закреплению в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе.

В представленном МИДом пакете законов также предусмотрено изменение Закона об определении ограничительных мер в связи с военной агрессии против Украины. Однако решение по этому вопросу парламентарии примут только на следующей неделе.