Сейм Литвы одобрил предложение о льготном НДС для ресторанов на весь 2023 год

Бессрочно льготный тариф НДС будет применяться для учреждений гостиничного сектора, для мероприятий и учреждений сферы искусства и культуры, в отношении электронных книг и периодических изданий, а тариф НДС в размере 5% будет действовать на специальные пищевые продукты, используемые в медицине.

Соответствующие изменения к Закону о налоге на добавленную стоимость Сейм принял во вторник: за это проголосовали 94 депутата, против были 10, а воздержались 27.

Обычный тариф НДС в Литве составляет 21%.