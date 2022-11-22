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Во вторник Сейм Литвы утвердил предложение о применении льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) к сфере общественного питания на весь 2023 год, а не до июля, как предлагало правительство. Между тем в отношении спортивных мероприятий, для исполнителей и клубов этот льготный тариф будет действовать полгода.
Сейм Литвы одобрил предложение о льготном НДС для ресторанов на весь 2023 год
© DELFI / Orestas Gurevičius

Бессрочно льготный тариф НДС будет применяться для учреждений гостиничного сектора, для мероприятий и учреждений сферы искусства и культуры, в отношении электронных книг и периодических изданий, а тариф НДС в размере 5% будет действовать на специальные пищевые продукты, используемые в медицине.

Соответствующие изменения к Закону о налоге на добавленную стоимость Сейм принял во вторник: за это проголосовали 94 депутата, против были 10, а воздержались 27.

Обычный тариф НДС в Литве составляет 21%.

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