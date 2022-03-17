Сейм Литвы: НДС на отопление населению будет компенсироваться

За соответствующие поправки к закону об НДС в четверг проголосовали 112 членов Сейма, 9 воздержались, голосовавших "против" не было.

Минфин подсчитал, что по причине реализации такой льготы НДС госбюджет потеряет 23,3 млн евро доходов.

Эта компенсация НДС вводится с января этого года до завершения отопительного сезона, и она призвана частично компенсировать финансовое бремя людей из-за значительно выросших счетов.

Льготный тариф НДС в 9% теперь применяется к центральному отоплению и дровам, а при использовании электричества и газа в отоплении ставка НДС составляет 21%.