Сейм Литвы: НДС на отопление населению будет компенсироваться

За соответствующие поправки к закону об НДС в четверг проголосовали 112 членов Сейма, 9 воздержались, голосовавших "против" не было.
Минфин подсчитал, что по причине реализации такой льготы НДС госбюджет потеряет 23,3 млн евро доходов.
Эта компенсация НДС вводится с января этого года до завершения отопительного сезона, и она призвана частично компенсировать финансовое бремя людей из-за значительно выросших счетов.
Льготный тариф НДС в 9% теперь применяется к центральному отоплению и дровам, а при использовании электричества и газа в отоплении ставка НДС составляет 21%.
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