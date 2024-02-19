Сегодня такие арендаторы нежелательны: главный вопрос – Крым

Чаще всего думают, что арендодатели не хотят асоциальных клиентов, людей с вредными привычками.
Это так, но есть и другие условия.
По словам представителя бюро Ober-haus Марюса Чулады, нежелательны также арендаторы с домашними животными. На втором месте - клиенты с маленькими детьми.
"Есть такие люди, которые еще не хотят сдавать жилье семьям с маленькими детьми. У них либо был неприятный опыт, либо они наслушались историй об арендаторах с детьми. Люди не хотят детей, чтобы те не обрисовали стены и т.д. Но ведь все вопросы можно решить с помощью грамотного договора об аренде", – подчеркнул специалист.
Интересуются арендодатели и тем, нет ли у потенциальных клиентов вредных привычек, например, не курят ли они. Проверить, не лжет ли клиент, сложно. Но и в этом случае поможет договор об аренде.
"Есть те, кто не хочет курящих клиентов, но сейчас есть разные виды курева, поэтому поймать на лжи клиента сложно. В договор вносится пункт - если выясняется, что клиент солгал, то договор будет или придется платить за нанесенный ущерб", – сказал Чулада.
Есть еще один фактор, который учитывают некоторые арендодатели - политические взгляды будущих арендаторов.
"Если иностранцы с Запада - проблем нет, но если они с Востока, то не избегают разговора о Крыме. У нас были случаи, когда взгляды владельцев и клиентов не совпадали, поэтому договор не был заключен. Что касается эмигрантов из Африки, Сирии и т.д., нет такого, чтобы очень им радовались, но если они платежеспособны, то договор заключается", – сказал Чулада.
По словам собеседника, очень важно, чтобы арендатор был платежеспособным. В Литве еще не распространено требование обосновать свою платежеспособность финансовыми документами или просить рекомендации прежних арендодателей, но такие документы помогают в поиске жилья.
"Пока у нас оценивают арендатора по одежде или машине", – сказал Чулада.