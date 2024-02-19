Сегодня такие арендаторы нежелательны: главный вопрос – Крым

Чаще всего думают, что арендодатели не хотят асоциальных клиентов, людей с вредными привычками.

Это так, но есть и другие условия.

По словам представителя бюро Ober-haus Марюса Чулады, нежелательны также арендаторы с домашними животными. На втором месте - клиенты с маленькими детьми.

"Есть такие люди, которые еще не хотят сдавать жилье семьям с маленькими детьми. У них либо был неприятный опыт, либо они наслушались историй об арендаторах с детьми. Люди не хотят детей, чтобы те не обрисовали стены и т.д. Но ведь все вопросы можно решить с помощью грамотного договора об аренде", – подчеркнул специалист.

Интересуются арендодатели и тем, нет ли у потенциальных клиентов вредных привычек, например, не курят ли они. Проверить, не лжет ли клиент, сложно. Но и в этом случае поможет договор об аренде.