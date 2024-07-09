SeeNext: в июле самая дешевая корзина потребительских товаров была в торговой сети Lidl, самая дорогая – в Iki

В ходе исследования, проведенного 2 июля, тайные покупатели посетили магазины пяти крупнейших торговых сетей страны в Вильнюс е и Каунас е - Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper. Для покупок была выбрана корзина из 23 самых дешевых потребительских товаров. В его состав вошли продукты, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные, мясные, зерновые, бакалейные, фрукты, овощи и напитки.

Стоимость корзины аналогичных товаров в крупнейших торговых сетях страны различается почти на 3,5 евро, а наибольшие различия в ценах зафиксированы в категориях молочных продуктов и напитков. Меньше всего за купленные товары в среднем исследователи заплатили в Lidl – 29,16 евро. Больше всего корзина аналогичных товаров в среднем стоила в торговой сети Iki – 32,65 евро.

Самая низкая цена корзины зерновых продуктов была зафиксирована в Maxima (3,18 евро), а самая высокая – в Iki (3,51 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,33 евро.

В категории мясных продуктов самая низкая цена в торговой сети Rimi (4,04 евро). Самая высокая зафиксированная цена в торговой сети Iki (4,37 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,33 евро.

Самая большая разница в ценах наблюдается в категории молочных продуктов. Самая низкая цена на этот вид товара зафиксирована в сети Lidl (6,34 евро). Самая высокая – в Iki (7,83 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,49 евро.

В ходе исследования средняя стоимость корзины товаров в Вильнюсе была на 0,4 евро ниже, чем в Каунасе. В июне ситуация была противоположной – стоимость корзины в Вильнюсе была на 0,33 евро выше, чем в Каунасе.

Фрукты и овощи самые дешевые в сети Lidl (2,97 евро), а самые дорогие в сети Maxima (4,17 евро). В этой категории разница между самой высокой и самой низкой ценой товара составляет 1,20 евро. Анализ цен напитки показывает, что самая низкая цена на этот вид продукции в Lidl (7,05 евро), а самая высокая в Rimi (8,65 евро). Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,60 евро.

Остальная часть корзины, включающая темный шоколад, белый сахар, яйца, подсолнечное масло и молотый кофе, оказалась самой дешевой в Lidl – 5,57 евро. Самая высокая цена была в Norfa – 6,67 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 1,08 евро.