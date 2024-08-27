SEB улучшает прогнозы и указывает, что в этом году ВВП Литвы вырастет на 2,4%

Однако SEB снижает прогноз экономического роста Литвы на 2025 год с 2,8 до 2,6 проц. По мнению Т. Повилаускаса, основная причина этого – гораздо более быстрые, чем ожидалось, экономические изменения в этом году и, как следствие, возросшая сравнительная база.

„Мы предполагаем, что в третьем и четвертом кварталах экономика Литвы будет расти медленнее – за квартал ВВП вырастет примерно на 0,5 проц., или медленнее, чем в первом и втором кварталах, когда экономика росла по 0,9 проц. Более медленное квартальное изменение ВВП будет определяться несколько более медленным ростом экспорта и потребления домохозяйств. Правда, в третьем квартале положительное влияние на экономику окажет на 5-10 проц. больший, чем в прошлом году урожай зерна и рапса в Литве“, - говорит Т. Повилаускас.

„Доходы домохозяйств в следующем году должны расти быстрее, чем инфляция, поэтому реальное потребление домохозяйств должно оставаться исторически высоким. Кроме того, деньги ЕС неизбежно окажут положительное влияние на ВВП в ближайшие два года, которых только в следующем году в экономику может быть влито более 2 млрд евро. Наконец, процентные ставки начали снижаться, и это окажет положительное влияние как на потребление, так и на инвестиции. В 2026 году мы ожидаем изменения реального ВВП Литвы на 2,9 проц.“, - отметил он.

„Кроме того, мы прогнозируем несколько более медленный экономический рост в еврозоне в 2025 году по сравнению с прогнозами, сделанными квартал назад“, - говорит экономист банка SEB.

„Инфляция будет увеличиваться, потому что влияние на инфляцию цен на энергетические продукты, упавших за последние полтора года, исчезнет. Значительное влияние на это окажет повышение акциза на дизельное топливо (с 41 ц/л до 46,6 ц/л) с 1 января 2025 года и появление компонента CO2 для бензина (4,7 ц/л) и дизельного топлива (5,36 ц/л). Услуги будут дорожать немного медленнее, чем в этом году. Мы прогнозируем, что цены на продукты питания в 2025 году вырастут в среднем на 1,5 проц. после падения в этом году“, - поясняет Т. Повилаускас.

Банк SEB прогнозирует, что в этом году среднегодовая инфляция составит 1,2 проц., а в следующем году она увеличится до 3 проц. Годовая инфляция, как указывается, достигла дна весной, и в ближайшие месяцы инфляция будет постепенно увеличиваться, превысив 2 проц. в декабре.

„Безработица за год выросла, но такое изменение не очень существенно, учитывая все вызовы, с которыми столкнулась экономика за последние два года. В целом число работающих в стране людей продолжало расти. Число занятых в Литве во втором квартале достигло 1,47 млн человек, что на 27 тыс., или 1,8 проц., больше, чем год назад. Уровень занятости также был близок к рекорду. На рост числа работников положительно влияет растущее число работающих иностранцев“, - утверждает экономист банка SEB.

Банк SEB также повысил прогноз средней безработицы в 2024 году с 7 проц. до 7,3 проц., но в следующем году безработица должна снова снизиться до 7 проц.

Банк также утверждает, что средняя зарплата до уплаты налогов вырастет на 9,4 проц. в этом году и на 8,1 проц. в следующем году.

„Ожидания, что зарплаты в бюджетном секторе в этом году вырастут больше, чем в частном, оправданы. Однако зарплаты в частном секторе по-прежнему растут довольно быстро – во втором квартале они были на 9 проц. выше, чем в прошлом году. Почти наверняка в следующем году минимальная месячная заработная плата вырастет на 12 проц., что станет одним из важных факторов, предотвращающих дальнейшее замедление роста зарплат. (...) Есть немалая вероятность того, что перед выборами власти снова проявит щедрость“, - сказал Т. Повилаускас.