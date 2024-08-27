SEB улучшает прогнозы и указывает, что в этом году ВВП Литвы вырастет на 2,4%

„Мы предполагаем, что в третьем и четвертом кварталах экономика Литвы будет расти медленнее – за квартал ВВП вырастет примерно на 0,5 проц., или медленнее, чем в первом и втором кварталах, когда экономика росла по 0,9 проц. Более медленное квартальное изменение ВВП будет определяться несколько более медленным ростом экспорта и потребления домохозяйств. Правда, в третьем квартале положительное влияние на экономику окажет на 5-10 проц. больший, чем в прошлом году урожай зерна и рапса в Литве“, - говорит Т. Повилаускас.
Однако SEB снижает прогноз экономического роста Литвы на 2025 год с 2,8 до 2,6 проц. По мнению Т. Повилаускаса, основная причина этого – гораздо более быстрые, чем ожидалось, экономические изменения в этом году и, как следствие, возросшая сравнительная база.
„Кроме того, мы прогнозируем несколько более медленный экономический рост в еврозоне в 2025 году по сравнению с прогнозами, сделанными квартал назад“, - говорит экономист банка SEB.
„Доходы домохозяйств в следующем году должны расти быстрее, чем инфляция, поэтому реальное потребление домохозяйств должно оставаться исторически высоким. Кроме того, деньги ЕС неизбежно окажут положительное влияние на ВВП в ближайшие два года, которых только в следующем году в экономику может быть влито более 2 млрд евро. Наконец, процентные ставки начали снижаться, и это окажет положительное влияние как на потребление, так и на инвестиции. В 2026 году мы ожидаем изменения реального ВВП Литвы на 2,9 проц.“, - отметил он.
Среднегодовая инфляция в этом году – 1,2 проц., в 2025 году – 3 проц.
Банк SEB прогнозирует, что в этом году среднегодовая инфляция составит 1,2 проц., а в следующем году она увеличится до 3 проц. Годовая инфляция, как указывается, достигла дна весной, и в ближайшие месяцы инфляция будет постепенно увеличиваться, превысив 2 проц. в декабре.
„Инфляция будет увеличиваться, потому что влияние на инфляцию цен на энергетические продукты, упавших за последние полтора года, исчезнет. Значительное влияние на это окажет повышение акциза на дизельное топливо (с 41 ц/л до 46,6 ц/л) с 1 января 2025 года и появление компонента CO2 для бензина (4,7 ц/л) и дизельного топлива (5,36 ц/л). Услуги будут дорожать немного медленнее, чем в этом году. Мы прогнозируем, что цены на продукты питания в 2025 году вырастут в среднем на 1,5 проц. после падения в этом году“, - поясняет Т. Повилаускас.
Зарплаты в 2025 году должны расти медленнее, чем в этом году
Банк SEB также повысил прогноз средней безработицы в 2024 году с 7 проц. до 7,3 проц., но в следующем году безработица должна снова снизиться до 7 проц.
„Безработица за год выросла, но такое изменение не очень существенно, учитывая все вызовы, с которыми столкнулась экономика за последние два года. В целом число работающих в стране людей продолжало расти. Число занятых в Литве во втором квартале достигло 1,47 млн человек, что на 27 тыс., или 1,8 проц., больше, чем год назад. Уровень занятости также был близок к рекорду. На рост числа работников положительно влияет растущее число работающих иностранцев“, - утверждает экономист банка SEB.
Банк также утверждает, что средняя зарплата до уплаты налогов вырастет на 9,4 проц. в этом году и на 8,1 проц. в следующем году.
„Ожидания, что зарплаты в бюджетном секторе в этом году вырастут больше, чем в частном, оправданы. Однако зарплаты в частном секторе по-прежнему растут довольно быстро – во втором квартале они были на 9 проц. выше, чем в прошлом году. Почти наверняка в следующем году минимальная месячная заработная плата вырастет на 12 проц., что станет одним из важных факторов, предотвращающих дальнейшее замедление роста зарплат. (...) Есть немалая вероятность того, что перед выборами власти снова проявит щедрость“, - сказал Т. Повилаускас.
„Благодаря более быстрому, чем прогнозируется, экономическому росту консолидированные доходы бюджета в этом году превышают запланированные. Мы снизили прогноз дефицита бюджета на этот год до 1,6 проц. ВВП. С нетерпением ждем проекта госбюджета на следующий год, о котором летом власть почти не говорит. Вполне вероятно, что бюджет следующего года будет таким, что фискальная политика в следующем году будет нейтральной, поскольку нет необходимости дополнительно стимулировать экономику. В следующем году мы ожидаем дефицит бюджета на уровне 1,8 проц. ВВП“, - назвал прогнозируемые показатели экономист.
Прогнозируется, что ЕЦБ снизит процентные ставки еще два раза в этом году и пять раз в следующем году
SEB прогнозирует, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки еще два раза в этом году и пять раз в следующем году. Также ВВП еврозоны должен увеличиться на 0,8 проц. в этом году, а в следующем году – на 1,6 проц. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция в еврозоне в этом году должна составить 2,5 проц., но в следующем году она снизится до 1,8 проц.
Аналитики SEB полагают, что ЕЦБ в этом году еще два раза снизит базовые процентные ставки, а базовая процентная ставка по депозитам (Deposit Facility Rate) снизится с нынешних 3,75 до 3,25 проц. В конце следующего года процентная ставка должна составить 2 проц.
По мнению аналитиков, евро должен укрепиться по отношению к доллару США, а к концу следующего года евро может стоить до 1,17 доллара США.