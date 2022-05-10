Прогнозируется, что в следующем году среднегодовая инфляция достигнет 3,8%.

По данным банка, месячная инфляция в мае и июне будет несколько выше, чем в предыдущие годы, а годовая инфляция будет колебаться на уровне 17%. Но с 1 июля будет очередной скачок инфляции по причине повышения примерно на 40% цен на электроэнергию и природный газ для бытовых потребителей.

SEB обращает внимание на то, что субсидии будут выплачиваться только во второй половине года, и если цены на электроэнергию и газ на международном рынке не упадут, а государство не продлит такие же меры помощи, может произойти очередной скачок расходов населения в январе следующего года.