SEB: несмотря на рост цен, жители Литвы приобретают все более дорогие электромобили

Кроме того, по данным SEB, спрос на электромобили также растет, и на данный момент их в Литве почти 10 тыс.

По данным банка, житель со средним доходом и без финансовых обязательств может купить как подержанный, так и новый электромобиль за 17,2 тыс. евро, а семья из двух человек – за 34,5 тыс. евро. В прошлом году эти суммы были ниже – соответственно на 1 тыс. и 2,5 тыс. евро.

Согласно индексу, размер месячного взноса на одного человека составил бы 290 евро, на семью из двух человек — 580 евро.

"Исторически рост (доступности электромобилей – ELTA) был выше, в прошлом году или позапрошлом году мы говорили о десятипроцентном росте, в этом году мы говорим о 6,2 проц. росте (индекса – ELTA).