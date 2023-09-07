SEB: несмотря на рост цен, жители Литвы приобретают все более дорогие электромобили

Кроме того, по данным SEB, спрос на электромобили также растет, и на данный момент их в Литве почти 10 тыс.
По данным банка, житель со средним доходом и без финансовых обязательств может купить как подержанный, так и новый электромобиль за 17,2 тыс. евро, а семья из двух человек – за 34,5 тыс. евро. В прошлом году эти суммы были ниже – соответственно на 1 тыс. и 2,5 тыс. евро.
Согласно индексу, размер месячного взноса на одного человека составил бы 290 евро, на семью из двух человек — 580 евро.
"Исторически рост (доступности электромобилей – ELTA) был выше, в прошлом году или позапрошлом году мы говорили о десятипроцентном росте, в этом году мы говорим о 6,2 проц. росте (индекса – ELTA).
Поскольку процентная ставка выросла, этот рост замедлился", – заявил в четверг экономист SEB Тадас Повилаускас на презентации индекса.
По словам Т. Повилаускаса, сумма доступности электромобиля на одного человека в Вильнюсе выше – 19,2 тыс. евро, поскольку зарплаты в столице в первом квартале года росли быстрее, чем в других регионах страны.
По мнению аналитиков SEB, доступность электромобилей выросла, несмотря на общее годовое подорожание транспортных средств. По данным банка, средневзвешенная стоимость любого автомобиля за год выросла на 16,6 проц., а цена доступности автомобиля на семью из двух человек выросла на 7,8 проц., примерно до 12 тыс. евро.
По словам руководителя отдела лизинга SEB Симонаса Норбутаса, примерно каждый второй подержанный и новый электромобиль приобретается с государственной поддержкой. Однако, по его словам, они пока составляют лишь около 0,5 проц. всего автопарка Литвы.
По данным "Регитры", за прошлый год количество зарегистрированных электромобилей выросло примерно на 16 проц. по сравнению с 2021 годом, а в текущем августе их в Литве было около 9,5 тыс.
"В Литве зарегистрировано более 1,7 млн автомобилей. Эти 10 тыс. составляют всего 0,5 проц. всего автопарка. Когда мы начали расчет индекса, показатель составлял 0,3 проц., поэтому он постепенно растет.
Однако темпы остаются низкими", – заявил журналистам С. Норбутас.
По данным аналитиков SEB, предложение доступных электромобилей широкое – на одного человека приходится 20 моделей электромобилей, а на семью – 30 моделей электромобилей.