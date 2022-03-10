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Вильнюсцы получили счета за отопление за февраль, суммы в них ниже, чем за январь. Поставщик центрального отопления в Вильнюсе указал, что счета за март высокими не будут.
Счета жителей за отопление в февраля были немного ниже, чем в январе
© DELFI / Andrius Ufartas

Delfi общался с вильнюсцами, которые подтвердили, что суммы в счетах меньше.

Лукреция, которая живет в 3-комнатной квартире в старом доме в Виршулишкес (площадь 64 кв. м) только за отопление (без горячей воды) за февраль заплатила 127 евро, а в январе – 140 евро (год назад соответственно 60 и 64 евро).

Аурелия, проживающая в 3-комнатной квартире в Каролинишкес (69 кв. м), за февраль заплатила 139 евро, за январь – 150 евро (в феврале прошлого года – 69 евро). Это суммы тоже без горячей воды.

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Довидас живет в Шнипишкес, в квартире в доме 2016 г. (площадь 48,8 кв. м), заплатил за февраль (с горячей водой) 32,3 евро, а за январь – 40,19 евро. Его дом относится к энергетическому классу A+.

Симона живет в доме, построенном в 2015 году, площадь квартиры – 48 кв. м. В феврале она заплатила 73 евро, в январе – 69 евро. Это счета с горячей водой. Только за отопление в феврале она заплатила 28 евро (в январе – 41 евро).

Юлюс живет в старом доме в Шешкине, за отопление квартиры площадью 66 кв. м в январе он заплатил 205, в феврале – 214 евро (это вместе с горячей водой).

По данным Вильнюсских теплосетей, в феврале подорожало и отопление и горячая вода, поэтому у некоторых счета в феврале выше, чем в январе.

По словам представителя компании Индре Тракимайте-Шешкувене, на размер счета влияет не только температура воздуха, но и другие факторы, например, ветер, параметры, заданные в теплопункте, соседи которые у себя прикручивают отопление до минимума, тогда другие расходуют больше энергии.

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