Счет за обед в Паланге поразил: цены на картофельные блины на улице Йонаса Басанавичюса

Читатели Delfi уже в прошлом году писали о неадекватных ценах на картофельные блины в Паланге. Тогда они жаловались на цену в 5–7 евро, сейчас цены выросли в два раза.
"Подошла официантка, мы заказали 3 порции картофельных блинов, два сока и два пива. В обед мы еще заказываем сметану дополнительно, потому что ее приносят слишком мало. Продавец приносит счет – 66 евро. Повторяю, 66 евро за такой обед. Мы были в шоке, заплатили. Потом подозвали официантку, попросили меню. Смотрим, блины – 11 евро. Сметана - еще 2 евро, шкварки – еще 2 евро. Итак, картошка и мало – 11 евро", – удивлялась она.
Довиле из Вильнюса тоже сказала, что не может понять - что случилось с ценами на картофельные блины. "Цены удивляют. Я слышала, что в Юодкранте цена 13 евро, а в Паланге - 14 евро, мало того, еще за сметану надо заплатить 2 евро. Я брала в Паланге за 8 евро", – удивлялась она.
Дейвидас сказал, что за такие деньги картофельные блины не покупал бы.
В кафе Molinis ąsotis на ул. Й.Басанавичюса картофельные блины с мясом и шкварками стоят 13 евро, один блин – 8 евро. За сметану придется заплатить еще 2 евро - иного 15 евро.
В семейном ресторане M картофельные блины со сметаной и шкварками стоят 8 евро. Картофельные блины со сметаной и шкварками стоят 11 евро. Полпорции стоят – 7 евро. Здесь можно взять картофельные блины с соленым лососем - 12,50 евро (полпорции - 8 евро).
Немного меньше цены в кафе Bulvinukė: картофельные блины 6,90 евро (полпорции 3,50 евро).
В ресторане Čagino restoranas есть картофельные блины трех видов с чесночным творогом, клюквенным вареньем и лососем – все за 10,50 евро.
В баре Lietuvos rytas картофельные блины с мясом стоят 9 евро (полпорции 5,50 евро). Просто картофельные блины 7 евро (полпорции 4,50 евро).
В ресторане deCuba картофельные блины с лососем и соусом из хрена стоят 7,50 евро.
В кафе Vila Gražina картофельные блины с лососем и творожным соусом стоят 8,80 евро, картофельные блины со сметаной – 8,20 евро, картофельные блины с грибным соусом – 8,60 евро.
В кафе Senoji Hansa картофельные блины с мясом стоят 10 евро (полпорции 6 евро). Картофельные блины со сметаной стоят 7 евро.
В кафе Pajūrio žibintas картофельные блины стоят 5 евро, картофельные блины с мясом стоят 6 евро.
В кафе Kastytis картофельные блины со сметаной стоят 6 евро, с творогом – 7 евро, с творогом и копченым лососем – 8 евро.
Самые дешевые блины - в кафе Cepeliniškės – до 12 ч. картофельные блины стоят 4 евро.
В Jūros akis в рабочие дни до 19 ч. картофельные блины стоят 5,49 евро.
Delfi предлагает читателям не расслабляться и заглядывать в меню, прежде чем сделать заказ - на той же улице можно найти картофельные блины по цене от 4 до 15 евро.
Однако дороже обычно стоят блины с добавками - лососем, соусом, грибами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Гарантийные поставки электричества дорожают – цена в августе будет очень высокой
В августе гарантийные поставки электричества по...
Счет за обед в Паланге поразил: цены на картофельные блины на улице Йонаса Басанавичюса
Отдыхающие на литовском взморье знают, что поесть сытно...
Люди отозвались на призыв пловчихи Руты Мейлутите: в память о погибших в Украине насыпали холм и посадили на нем цветы
В парке Вингис люди своими руками насыпали холм и...
Атака беспилотника по Севастополю: ранены несколько человек
Рано утром 31 июля украинский беспилотник атаковал штаб...
Гарюнай объявил войну муниципалитету из-за снесенных торговых рядов: друг друга обвиняют в незаконном строительстве
Территорию рядом с Гарюнайским рынком ждут большие...