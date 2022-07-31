Счет за обед в Паланге поразил: цены на картофельные блины на улице Йонаса Басанавичюса

Читатели Delfi уже в прошлом году писали о неадекватных ценах на картофельные блины в Паланге. Тогда они жаловались на цену в 5–7 евро, сейчас цены выросли в два раза.

"Подошла официантка, мы заказали 3 порции картофельных блинов, два сока и два пива. В обед мы еще заказываем сметану дополнительно, потому что ее приносят слишком мало. Продавец приносит счет – 66 евро. Повторяю, 66 евро за такой обед. Мы были в шоке, заплатили. Потом подозвали официантку, попросили меню. Смотрим, блины – 11 евро. Сметана - еще 2 евро, шкварки – еще 2 евро. Итак, картошка и мало – 11 евро", – удивлялась она.

Bulviniai blynai © Asmeninis archyvas

Довиле из Вильнюса тоже сказала, что не может понять - что случилось с ценами на картофельные блины. "Цены удивляют. Я слышала, что в Юодкранте цена 13 евро, а в Паланге - 14 евро, мало того, еще за сметану надо заплатить 2 евро. Я брала в Паланге за 8 евро", – удивлялась она.

Дейвидас сказал, что за такие деньги картофельные блины не покупал бы.

В кафе Molinis ąsotis на ул. Й.Басанавичюса картофельные блины с мясом и шкварками стоят 13 евро, один блин – 8 евро. За сметану придется заплатить еще 2 евро - иного 15 евро.

В семейном ресторане M картофельные блины со сметаной и шкварками стоят 8 евро. Картофельные блины со сметаной и шкварками стоят 11 евро. Полпорции стоят – 7 евро. Здесь можно взять картофельные блины с соленым лососем - 12,50 евро (полпорции - 8 евро).

Bulvinių blynų kainos DELFI

Немного меньше цены в кафе Bulvinukė: картофельные блины 6,90 евро (полпорции 3,50 евро).

В ресторане Čagino restoranas есть картофельные блины трех видов с чесночным творогом, клюквенным вареньем и лососем – все за 10,50 евро.

В баре Lietuvos rytas картофельные блины с мясом стоят 9 евро (полпорции 5,50 евро). Просто картофельные блины 7 евро (полпорции 4,50 евро).

Bulvinių blynų kainos DELFI

В ресторане deCuba картофельные блины с лососем и соусом из хрена стоят 7,50 евро.

В кафе Vila Gražina картофельные блины с лососем и творожным соусом стоят 8,80 евро, картофельные блины со сметаной – 8,20 евро, картофельные блины с грибным соусом – 8,60 евро.

В кафе Senoji Hansa картофельные блины с мясом стоят 10 евро (полпорции 6 евро). Картофельные блины со сметаной стоят 7 евро.

В кафе Pajūrio žibintas картофельные блины стоят 5 евро, картофельные блины с мясом стоят 6 евро.

В кафе Kastytis картофельные блины со сметаной стоят 6 евро, с творогом – 7 евро, с творогом и копченым лососем – 8 евро.

Самые дешевые блины - в кафе Cepeliniškės – до 12 ч. картофельные блины стоят 4 евро.

В Jūros akis в рабочие дни до 19 ч. картофельные блины стоят 5,49 евро.

Delfi предлагает читателям не расслабляться и заглядывать в меню, прежде чем сделать заказ - на той же улице можно найти картофельные блины по цене от 4 до 15 евро.

Однако дороже обычно стоят блины с добавками - лососем, соусом, грибами.