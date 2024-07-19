2024.07.19 12:17

Сбой в сфере ИТ в мире сказался и на Литве: с проблемами столкнулись Wizzair и Ryanair

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Oro uostas
Oro uostas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Во врем мире наблюдаются сбои в работе ИТ, представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что они коснулись и действующих в Литве авиакомпаний.

Компании, обслуживающие в Литве Wizzair и Ryanair подтвердили, что некоторые проблемы с работой ИТ есть, но, по нашим данным, пассажиры этого не должны почувствовать“, – сказал он.

Он прибавил, что из-за проблем, регистрацию пассажиров бесплатно будут проводить в аэропортах.

„Мы рекомендуем пассажирам – приезжать в обычное время, т.е. за два часа до вылета. Раньше приезжать сейчас не имеет смысла“, – сказал Василяускас.

Между тем система железной дороги не пострадала. „Литовская железная дорога“ отметила, что в системах нет никаких сбоев – люди могут купить билеты по интернету, поезда ходят по расписанию.

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