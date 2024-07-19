Сбой в сфере ИТ в мире сказался и на Литве: с проблемами столкнулись Wizzair и Ryanair

Компании, обслуживающие в Литве Wizzair и Ryanair подтвердили, что некоторые проблемы с работой ИТ есть, но, по нашим данным, пассажиры этого не должны почувствовать“, – сказал он.

Он прибавил, что из-за проблем, регистрацию пассажиров бесплатно будут проводить в аэропортах.

„Мы рекомендуем пассажирам – приезжать в обычное время, т.е. за два часа до вылета. Раньше приезжать сейчас не имеет смысла“, – сказал Василяускас.