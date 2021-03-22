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Скандинавская авиакомпания SAS Scandinavian Airlines с апреля возобновит прямые рейсы между Вильнюсом и Стокгольмским аэропортом Арланда.
SAS возобновляет рейсы из Вильнюса в Стокгольм
© SAS

Первые рейсы состоятся 1 и 5 апреля, а с 12 апреля самолеты будут летать дважды в неделю, сообщил Вильнюсский аэропорт.

По информации представителей компании, в ближайшем будущем возможны и дополнительные рейсы – это будет зависеть от будущих требований стран или ограничений на передвижение, а также от спроса.

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