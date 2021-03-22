SAS возобновляет рейсы из Вильнюса в Стокгольм

Первые рейсы состоятся 1 и 5 апреля, а с 12 апреля самолеты будут летать дважды в неделю, сообщил Вильнюсский аэропорт.

По информации представителей компании, в ближайшем будущем возможны и дополнительные рейсы – это будет зависеть от будущих требований стран или ограничений на передвижение, а также от спроса.