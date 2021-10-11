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В связи с введенными Евросоюзом (ЕС) и США санкциями в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и предстоящим прекращением с декабря экспорта этих удобрений через Литву Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) временно останавливают проект развития участка основой железнодорожной линии страны стоимостью 60 млн евро.
Санкции в отношении Минска вынуждают Литву остановить проект развития железной дороги за 60 млн евро
© DELFI / Kiril Čachovskij

Предприятие Литовских железных дорог LTG Infra мотивирует решение об остановке строительных работ на участке второго пути Плунге-Шатейкяй пересмотром инвестиционной отдачи.

"Геополитическая ситуация из-за санкций ЕС и США для Беларуси вынуждает нас пересмотреть инвестиционную отдачу некоторых проектов", – сказал для пресс-релиза генеральный директор LTG Infra Каролис Санковскис.

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По его словам, прогнозируется, что санкции могут негативно сказаться на доходах предприятий, так как станет меньше поток грузов и пассажиров.

Как сообщает компания, в ближайшее время начнутся процедуры расторжения подписанного в конце 2019 года договора стоимостью 56,5 млн евро(с НДС) с компанией Kauno tiltai.

Предприятие должно было реконструировать 13,9 км железной дороги и проложить такой же участок новой дороги, реконструировать мосты и переходы, стрелки, переезды, модернизировать ж/д станции Плунге и Шатейкяй.

Реализация проекта позволила бы увеличить скорость пассажирских поездов со 120 до 160 км в час, а грузовых – с 90 до 120 км в час.

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