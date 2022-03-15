Генсек Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас сказал Delfi, что работа с Украиной остановилась, а торговые связи с Россией значительно уменьшаются. С начала войны количество перевозок в России упало наполовину.
"Я наблюдаю тенденцию снижения – не то чтобы прекращение, просто не появляются новые обязательства, связанные с торговлей с Россией. Количество операций в этой стране сократилось на 50%, по сравнению с тем, что было две недели назад. По моим данным, компании завершают ранее заключенные контракты", – сказал он.
Президент Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландас Микенас сказал, что торговля с Россией еще идет но с каждым днем ее остается все меньше. По его словам, когда ситуация в регионе стабилизируется, торговля с Россией и Беларусью возобновится, тогда туда вернутся и перевозчики.
"Перевозчики, может, и не ушли бы (...), но уходят наши клиенты", – заметил он.
По словам собеседника, западные санкции больше всего коснулись малых и средних перевозчиков, работавших со странами СНГ. Их потери будут большими, а переориентироваться быстро не получится.
Дрижас сказал, что в общем портфеле литовских перевозчиков торговля с Россией составляла до 20% оборота, поэтому потери будут значительными.
"МЫ продаем наши услуги европейским клиентам, у которых были отношения с Россией. Около 800 млн. евро литовские компании генерируют за счет торговли между ЕС и Востоком. (...) Но сейчас важны не деньги, а ценности", – заметил он.
Президент Linavа Ромас Аустинскас считает, что больших потерь не будет, удастся найти новые рынки.
"В транспортном секторе всегда есть риски: не было бы войны в Украине, была бы нехватка водителей, Пакет мобильности, Brexit, 95 код, зеленый курс, цифровые вопросы, рост цен на горючее. Всегда бывают те или иные проблемы и вызовы, легко не бывает", – сказал он.
По словам собеседника, литовские перевозчики давно переориентировались на западный рынок, а в работе со странами Азии может быть много вызовов и препятствий.
"Европа - давно наш рынок, но интересной была Россия, Азия. Азия остается, но для этого надо ехать через Россию, а она немаленькая. Это вопрос безопасности, тут будут проблемы. Перевозчики оценивают этот риск. <...> Сейчас наши тягачи ездят в Великобританию, мы хотели бы, чтобы их там было больше. Наверное, так и будет. Количество грузов большое, а водителей в Великобритании не хватает", – сказал Аустинскас.
Но не все перевозчики относятся к ситуации с оптимизмом. Основная проблема - куда переориентироваться и как это сделать.
Дрижас считает, что большого выбора новых путей сейчас нет - это Азия, Турция, Великобритания.
Микенас считает, что литовские перевозчики сейчас находятся в сложной ситуации. Особенно нелегко малым и средним компаниям, поскольку они работали со странами СНГ.
"Быстро переориентироваться на Западную Европу нелегко, поскольку там работают крупные компании, у них другие финансовые мощности", – заметил он.
Перевозчики согласны в одном - перестраиваться мешает Пакет мобильности (действует правило, что фуры каждые 8 недель должны возвращаться в страну, где они зарегистрированы).
"Когда такой хаос, отказываются от Восточного рынка, больно не только Литве как транзитной стране, но и странам ЕС. Партнерами России были Франция и Германия, мы их обслуживали, возили их товары. На этих странах санкции тоже скажутся. В ближайшее время мы предложим пересмотреть Пакет мобильности", – сказал Дрижас.
Микенас также считает, что Пакет мобильности должны отозвать.
В сообщении ассоциации Linava сказано, что сейчас сложно найти водителей тягачей, а литовскому транспортному сектору в середине года будет не хватать 15 000 водителей. Граждане Украины массово уходят с работы и едут на родину, защищать ее от врага. Гражданам России не выдают визы, ни также не могут открывать счета в местных банках. Сейчас компании ищут водителей в странах Азии и даже на Филиппинах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Открывшая в Литве ресторан украинка: мы верим в победу Украины
После того как Россия напала на Украину, без сна живут...
Политолог: "Бомбардировки Харькова – месть за провалившуюся в 2014-м году попытку создать ХНР" Интервью с политологом из Харькова Юлией Биденко
"Харьков стал столицей новой идентичности...
В Вильнюсе организуют бесплатные курсы литовского языка для украинцев (4)
Вильнюсский муниципалитет совместно с Вильнюсским...
Война в Украине. Взрывы в Киеве, в Харькове - 7 погибших
Третью неделю на территории Украины продолжаются...
В Литве замораживают все больше имущества российских олигархов
В Литве замораживают все больше имущества компаний и...