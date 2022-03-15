Генсек Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас сказал Delfi, что работа с Украиной остановилась, а торговые связи с Россией значительно уменьшаются. С начала войны количество перевозок в России упало наполовину.

"Я наблюдаю тенденцию снижения – не то чтобы прекращение, просто не появляются новые обязательства, связанные с торговлей с Россией. Количество операций в этой стране сократилось на 50%, по сравнению с тем, что было две недели назад. По моим данным, компании завершают ранее заключенные контракты", – сказал он.

Президент Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландас Микенас сказал, что торговля с Россией еще идет но с каждым днем ее остается все меньше. По его словам, когда ситуация в регионе стабилизируется, торговля с Россией и Беларусью возобновится, тогда туда вернутся и перевозчики.

"Перевозчики, может, и не ушли бы (...), но уходят наши клиенты", – заметил он.

По словам собеседника, западные санкции больше всего коснулись малых и средних перевозчиков, работавших со странами СНГ. Их потери будут большими, а переориентироваться быстро не получится.

Дрижас сказал, что в общем портфеле литовских перевозчиков торговля с Россией составляла до 20% оборота, поэтому потери будут значительными.

"МЫ продаем наши услуги европейским клиентам, у которых были отношения с Россией. Около 800 млн. евро литовские компании генерируют за счет торговли между ЕС и Востоком. (...) Но сейчас важны не деньги, а ценности", – заметил он.

Президент Linavа Ромас Аустинскас считает, что больших потерь не будет, удастся найти новые рынки.

"В транспортном секторе всегда есть риски: не было бы войны в Украине, была бы нехватка водителей, Пакет мобильности, Brexit, 95 код, зеленый курс, цифровые вопросы, рост цен на горючее. Всегда бывают те или иные проблемы и вызовы, легко не бывает", – сказал он.

По словам собеседника, литовские перевозчики давно переориентировались на западный рынок, а в работе со странами Азии может быть много вызовов и препятствий.

"Европа - давно наш рынок, но интересной была Россия, Азия. Азия остается, но для этого надо ехать через Россию, а она немаленькая. Это вопрос безопасности, тут будут проблемы. Перевозчики оценивают этот риск. <...> Сейчас наши тягачи ездят в Великобританию, мы хотели бы, чтобы их там было больше. Наверное, так и будет. Количество грузов большое, а водителей в Великобритании не хватает", – сказал Аустинскас.

Но не все перевозчики относятся к ситуации с оптимизмом. Основная проблема - куда переориентироваться и как это сделать.

Дрижас считает, что большого выбора новых путей сейчас нет - это Азия, Турция, Великобритания.

Микенас считает, что литовские перевозчики сейчас находятся в сложной ситуации. Особенно нелегко малым и средним компаниям, поскольку они работали со странами СНГ.

"Быстро переориентироваться на Западную Европу нелегко, поскольку там работают крупные компании, у них другие финансовые мощности", – заметил он.

Перевозчики согласны в одном - перестраиваться мешает Пакет мобильности (действует правило, что фуры каждые 8 недель должны возвращаться в страну, где они зарегистрированы).

"Когда такой хаос, отказываются от Восточного рынка, больно не только Литве как транзитной стране, но и странам ЕС. Партнерами России были Франция и Германия, мы их обслуживали, возили их товары. На этих странах санкции тоже скажутся. В ближайшее время мы предложим пересмотреть Пакет мобильности", – сказал Дрижас.

Микенас также считает, что Пакет мобильности должны отозвать.

В сообщении ассоциации Linava сказано, что сейчас сложно найти водителей тягачей, а литовскому транспортному сектору в середине года будет не хватать 15 000 водителей. Граждане Украины массово уходят с работы и едут на родину, защищать ее от врага. Гражданам России не выдают визы, ни также не могут открывать счета в местных банках. Сейчас компании ищут водителей в странах Азии и даже на Филиппинах.