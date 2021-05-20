Вильнюсский участковый городской суд пока не приступил к рассмотрению дела по существу, однако в начале марта он не согласился временно, до окончательного разрешения спора, обязать банк разрешить санаторию свободно располагать всеми средствами, находящимися на его счетах.

Это решение санаторий обжаловал в Вильнюсском окружном суде, последний должен объявить свое решение в четверг.

Находящийся в управлении Беларуси санаторий в судебном иске просит признать незаконными действия банка Swedbank, запрещающие санаторию располагать средствами на счетах, обязать банк разрешить санаторию пользоваться ими без ограничений, сообщила BNS представитель по связям с общественностью Вильнюсского окружного суда Гинтаре Восилюте.

По ее словам, поскольку 14 мая было получено прошение Belorus обратиться в Европейский суд справедливости, рассмотрение дела пока было отложено до предоставления отзывов сторонами. Дата нового заседания пока не назначена.

Участковый суд, отклонивший прошение Belorus о временных мерах защиты, сказал, что они совпадают с предъявленными компанией существенными требованиями, обоснованность которых еще не рассмотрена в суде.

"Применив запрашиваемые истцом временные меры защиты, и обязав ответчика разрешить истцу располагать средствами на банковских счетах, по существу будут удовлетворены требования истца", – говорится в постановлении.

Кроме того, по мнению суда, невозможно временно остановить действия Swedbank, потому что банк руководствуется регламентом Совета Евросоюза.

Однако суд заявил, что иск Belorus является обоснованным.

"Оценив аргументы истца, кроме прочего, оспаривая обстоятельство того, что В.В.С. (Виктор Владимирович Шейман – BNS) контролирует истца, представленные документы, нет основания для констатации того, что иск совершенно необоснованный, его требования в целом не могут быть удовлетворены", – говорится в постановлении участкового суда.

Счета санатория банк заморозил в декабре прошлого года на основании введенных Евросоюзом санкций. По данным Центра регистра Литвы, санаторий Belorus принадлежит управлению делами президента Беларуси. Его возглавляет Виктор Шейман, находящийся в списке санкций ЕС. После этого Сейм принял закон о единовременных выплатах работникам санатория. Управление по делам президента непосредственно подчиняется Александру Лукашенко.

В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления, которое непосредственно подчиняется Управлению по делам президента Беларуси. В. Шейман был внесен в список санкций ЕС еще десять лет назад.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине фальсификации результатов выборов и насилия против мирных протестующих.