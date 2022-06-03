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Управляемый Беларусью санаторий Belorus в городе Друскининкай увольняет шестую часть работников. О планируемом увольнении 51 работника санаторий сообщил Службе занятости.
Belorus sanatorija Druskininkuose
Belorus sanatorija Druskininkuose
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

По данным Фонда социального страхования, в настоящее время на предприятии работает 298 человек.

Представитель Службы занятости Милда Янкаускайте сообщила BNS о том, что увольнение работников согласовано с профсоюзом работников санатория.

"Согласно сообщениям этого года, предупреждение получил 51 работник. Им вручены предупреждения о расторжении трудового договора по инициативе работодателя без вины работника", - рассказала BNS М. Янкаускайте.

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Она отметила, что больше всего работников, которые будут уволены, работают в школе, в лечебных и финансовых подразделениях. Среди получивших предупреждение больше всего уборщиц, санитарок, учителей, воспитателей, кинезитерапевтов.

В декабре 2020 года из-за введенных Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении Беларуси банк Swedbank заморозил счета санатория, он были разблокированы в июле прошлого года.

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