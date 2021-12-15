По данным LRT, литовская ж/д группа "Литовские железные дороги" предлагает подписать договор на сумму в 62,5 млн евро на строительство моста длиной в полтора километра через Нерис у Йонавы с испанской компанией Puentes y Calzadas Infraestructuras, две трети акций которой в прошлом году приобрела китайская госкомпания China Road and Bridge Corporation. Утверждается, что испанская компания предложила самую низкую цену и получила максимальное количество баллов на конкурсе подрядчика моста.

Также сообщается, что China Road and Bridge Corporation принадлежит China Communications Construction, крупной китайской государственной компании, которая в августе прошлого года попала под санкции США за связи с китайскими военными структурами.

"ЛЖД" LRT подтвердили, что предлагает подписать контракт с испанской компанией, но, по их словам, закупочные процедуры еще не завершены, а проект договора оценивается Правительственной комиссией. По словам главы компании ж/д инфраструктуры LTG Infra Каролиса Санковскиса в четверг комиссия должна решить, соответствует ли испанская компания критериям безопасности.

Ранее сообщалось, что будущему подрядчику предстоит не только построить мост, но и привести в порядок окружающую среду, установить шумопоглощающие стены, реконструировать водопроводные и другие инженерные сети, мелиорационные сооружения.

Rail Baltica - крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии, который включает в себя строительство электрифицированной железнодорожной линии европейской колеи из Варшавы через Каунас и Ригу в Таллинн.

Общая протяженность Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве - 392 км, в Латвии - 265 км, в Эстонии - 213 км. Общая стоимость проекта составляет около 5,8 млрд евро.