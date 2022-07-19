Самые высокие зарплаты за май – одна компания платила по 56 800 евро

В клайпедской компании Oocl в мае средняя зарплата была 47 800 евро. В компании работали 8 человек.

На третьем месте в списке Huawei Technologies (Vilnius) с зарплатами 25 900 евро (в компании работают 16 человек).

В вильнюсской компании Concretus group 7 работников в среднем получили в мае по 20 500 евро.

На пятом месте – компания группы Scandagra Group - Scandagra Management: ее 15 работников получили почти по 17 000 евро.

Компания немецкого капитала Sap в мае заплатила своим пяти работникам по 16 900 евро, представительство Samsung в Литве - Samsung electronics Lithuania (17 работников) – в мае выплатила им по 16 100 евро, филиал американской компании Apple - Apple Lithuania (4 работника) – выплатил своим работникам по 14 500 евро, международная логистическая компания Mammoet Baltic (4 работника) – по 14 100 евро, группа SBA – по 13 100 евро (32 работника).

По данным "Содры", в мае в Литве зарплаты больше 10 000 евро своим работникам выплатили больше 20 компаний.