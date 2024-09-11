Самые влиятельные предприниматели и экономисты страны: общество и элита выбрала того же лидера

Журнал Reitingai по заказу портала Delfi 20 мая–28 июня провели опрос элиты.
В этом году, по мнению элиты страны, самым влиятельным в группе предпринимателей и экономистов был основатель и председатель правления Hanner Арвидас Авулис. На втором месте –президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс. Третье место занимает главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.
Четвертое место рейтинга - основатель Eikа Робертас Даргис, а на пятом - владелец Norfа Дайнюс Дундулис.
Далее в списке – председатель правления Northway Biotech Владас-Альгирдас Бумялис и экономист Раймондас Куодис.
На восьмом месте – президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис, за ним идет акционер Teltonika Арвидас Паукштис и вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.
По мнению общества (опрос 18 июня–3 июля провела компания Spinter tyrimai), список влиятельных экономистов и предпринимателей выглядит иначе, только возглавляет его также Авулис.
На втором месте – Мачюлис, на третьем – Дундулис.
Далее в списке идут – президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас, на пятом – председатель правления Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас в этом году на шестом месте, на седьмом – Куодис.
На восьмом месте в этом году Даргис, на девятом – акционер Vilniaus prekybа Нериюс Нума, последнее место занимает глава Maxima LT Йоланта Бивайните.