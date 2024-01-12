Самые популярные направления airbaltic из Вильнюса: Дубай, Амстердам и Гран-Канария

Эти направления пользуются популярностью как среди туристов, так и среди деловых путешественников, поскольку авиакомпания уделяет особое внимание предоставлению пассажирам разнообразных вариантов путешествий и гибкого расписания.

Помимо этих направлений, в декабре среди самых популярных маршрутов из Вильнюса были также рейсы airbaltic в Париж, Ригу, Мюнхен и Таллинн.