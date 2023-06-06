Самые большие зарплаты в Вильнюсе в апреле платила австрийская компания

Компания Amic Lietuva (бывшая Lukoil Baltija), контролируемая той же компанией, и управляющая 70 АЗС Viadа из 130, пяти своим работникам в среднем заплатила по 19 700 евро, пишет madeinvilnius.lt.

Ирландская компания VMware International Marketing своим 6 работникам в Литве в среднем заплатила по 22 000 евро, французская компания заплатила своим 5 работникам литовского филиала Eurovia заплатила по 19 800 евро.

Пятеро работников каунасской компании Rotogran, занимающейся оптовой торговлей удобрениями в апреле в среднем получили по 19 400 евро, 4 работников американской Apple Lithuania – по 18 300 евро, 28 работников компании Humbility, занимающейся продажами криптовалюты – по 17 .

600 евро.

Компания Cloud development, которую контролирует зарегистрированная на Кипре Activeplatform Hoding 4 своим работникам платила в среднем по 17 400 евро, попавшая под санкции российская компания Boržomi платила 9 работникам отделения IDS Borjomi Europe по 17 220 евро, а офис американской vArmour в Вильнюсе (11 работников) – по 17 200 евро "на бумаге".