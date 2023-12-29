Самые большие зарплаты в ноябре – новые компании и зарплаты по 56 000 евро

Самые большие зарплаты в ноябре выплатила зарегистрированная в столице компания 3M Lietuva, где средняя зарплата была 55 900 евро ("на бумаге"). В октябре этого года средняя зарплата в это компании была 4400 евро "на бумаге", в компании работали 7 человек.
На втором месте также вильнюсская компания Schonfeld Strategic Advisors, которая в ноябре выплатила своим 10 работникам среднюю зарплату в размере 46 500 евро (в октябре - 8000 евро).
Третье место - компания Girteka Group, в ноябре зарплаты составляли 20 700, а в октябре – 21 500 евро. В последнее время эта компания каждый месяц платит своим работникам в среднем по 20 000 евро. В ней 5 работников.
На четвертом месте – каунасская компания Acme grupė со средней зарплатой 20 400 евро (в октябре - 5600 евро).
Пятое место - вильнюсская компания Samsung Electronics Lithuania, которая выплатила в ноябре своим работникам средние зарплаты в размере 18 500 евро.
На шестом месте еще одна столичная компания - SAP, здесь средняя зарплата была 18 400 евро
Седьмое место - находящаяся в Мариямпольском муниципалитете Argodos logistika со средней зарплатой 17 900 евро. В этой компании в последние месяцы средняя зарплата составляет 18 000 евро.
8 место - вильнюсская компания Apple Lithuania - 17 400 евро (в октябре 17 750 евро, а в сентябре – 18 400 евро).
На девятом месте – Akola farming из Кедайняйского района (ранее – Linas Agro konsultacijos) - средняя зарплата 14 000 евро (в октябре 4200 евро).
Десятое место рейтинга - вильнюсская All Media Group - средняя зарплата 13 800 евро (в октябре 10 900 евро). В ней работают 5 человек.
Государственное агентство данных сообщает, что средняя зарплата в Литве (без учета частных предприятий) составляет 2018,2 евро ("на бумаге").