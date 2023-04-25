Самые большие зарплаты в марте: в одной компании работники получили в среднем по 54 000 евро

Согласно данным "Содры", Delfi составил TOP-10 компаний, выплативших самые большие зарплаты.

Самую большую среднюю зарплату в марте – 53 895 евро "на бумаге" – заплатила своим 5 работникам компания Sap. В феврале средняя зарплата в этой компании была 7200 евро.

На втором месте – компания Live Nation Lietuva. Средняя зарплата 5 работников этой компании в марте была 44 369 евро "на бумаге", а в феврале – 2616 евро.

На третьем месте – BMI Lietuva, принадлежащая группе BMI – 32 594 евро (в феврале 4805 евро). В компании работают 15 человек.

далее идет отделение американского инвестиционного фонда в Литве Schonfeld Strategic Advisors (7 работников) - 30 160 евро.

Пятерку замыкает компания Vilniaus prekyba – ее 12 работников в марте в среднем получили по 30 074 евро, в феврале – 6174 евро.

На шестом месте – литовский филиал компании Tarkett Polska SP. Z O.O. В нем работают 4 человека, средняя их зарплата в марте составила 29 235 евро.

Седьмое место – Merck Sharp&Dohme (20 работников). Их средняя зарплата в марте была 27 186 евро.

Далее идет филиал швейцарской компании в Литве Medison Pharma Lithuania, 9 его работников в среднем получили по 26 951 евро.

На девятом месте – покидающая Литву компания Uber Lithuania Software and Development. В марте в ней работал 41 человек, средняя их зарплата составила 26 076 евро.

На последнем месте американская компания Kayak Lithuania – 23 837 евро, в ней работают 108 человек.