Самые большие зарплаты в Литве в феврале: в одной компании средняя зарплата составляла 50 000 евро

По данным "Содры" за февраль 2023 г., Delfi составил список 10 компаний, которые платили самые большие средние зарплаты. Обычно средние зарплаты в этих компаниях бывают ниже, вероятно, феврале были выплачены надбавки.

Самые большие зарплаты были в компании Girteka Holding, которая с прошлого года управляет компаниями группы Girtekа. 5 ее работников в феврале получили по 51 407 евро "на бумаге".

На втором месте компания Renerga-1, принадлежащая группе Achemos grupė. Ее 5 работников в среднем получили в среднем 45 223 евро.

На третьем месте – компания шведского капитала Eastnine. 9 ее работников в среднем получили по 37 250 евро.

Далее идет компания Atea Baltic, ее 17 работников в среднем получили по 33 413 евро.

На пятом месте - компания CM Kaunas, 7 работников которой получили по 28 261 евро.

Шестое место – представительство Biogen в Литве - Biogen Lithuania, 6 работников которой в среднем получили по 19 726 евро.

Далее идет сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience Lithuania - 4 работника в среднем получили по 19 465 евро.

На восьмом месте – производитель алюминиевых окон и дверей, фасадов компания Reynaers Aluminium, 9 работников которой в среднем получили по 19 465 евро.

29 работников компании Lords LB Asset Management в феврале получили в среднем по 17 410 евро.

На 10-м месте - филиал компании USP Zdrowie в Литве, USP Baltics, 11 работников которой в среднем получили по 17 346 евро.