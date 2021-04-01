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Самолеты ирландской авиакомпании Ryanair с июля будут летать из Вильнюса в датский город Билунд.
Самолеты Ryanair будут летать из Вильнюса в датский Билунд
© Reuters / Scanpix

Полеты в Билунд, в котором находится головной офис датского производителя игрушек Lego, будут выполняться три раза в неделю, сообщила Ryanair.

В январе компания сообщила, что из-за пандемии сокращает число полетов во всей Европе. В Литве она временно прекратила все полеты из Вильнюса и Паланги и неколько ближайших месяцев будет выполнять полеты только из Каунаса в Дублин.

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