Самолеты Ryanair будут летать из Вильнюса в датский Билунд

Полеты в Билунд, в котором находится головной офис датского производителя игрушек Lego, будут выполняться три раза в неделю, сообщила Ryanair.

В январе компания сообщила, что из-за пандемии сокращает число полетов во всей Европе. В Литве она временно прекратила все полеты из Вильнюса и Паланги и неколько ближайших месяцев будет выполнять полеты только из Каунаса в Дублин.