Самолет Wizzair из Вильнюса не вылетел в Израиль

„Сегодня в 14.30 должен был быть рейс из Вильнюса в Тель-Авив, его отменили. Самолет должен был в 23.55 вернуться в Вильнюс. Не будет и этого рейса“, - сообщил BNS руководитель отдела коммуникаций компании Lietuvos oro uostai аэропортов Марюс Зелянюс.

По его словам, компания не уточнила причину отмены рейса.

Другие международные авиакомпании также отменяют рейсы в Израиль и Ливан.

В связи с возможной эскалацией ситуации в регионе и отменой рейсов в Израиль МИД Литвы в субботу выпустило рекомендацию гражданам с просьбой оценить необходимость поездки в эту страну, а тем, кто там находится, выехать.