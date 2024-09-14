Самое фотографируемое кафе Старого города Вильнюса встречает осень новым дизайном

„С момента открытия ресторан стал местом сбора гурманов и эстетов и, пожалуй, самым фотографируемым местом в старом городе Вильнюса. Мы, конечно, этому очень рады, но вместе чувствуем ответственность с тем, чтобы каждый раз удивлять, поэтому планировать осенние декорации мы начали еще в июне с самым талантливым, а значит, и, конечно же, самым востребованным литовским мастером декора Мантасом Петрушкевичюсом“, — говорит И. Шаткаускене и добавляет: „Мантас — человек, который не подчеркивает свои достижения и больше живет будущими проектами, но я действительно очень рада, что именно он согласился украсить фасад кафе „“Augustas ir Barbora“ - ведь его работы давно нашли путь не только к сердцам литовцев, но и иностранцев.