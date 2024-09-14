Самое фотографируемое кафе Старого города Вильнюса встречает осень новым дизайном

„С момента открытия ресторан стал местом сбора гурманов и эстетов и, пожалуй, самым фотографируемым местом в старом городе Вильнюса. Мы, конечно, этому очень рады, но вместе чувствуем ответственность с тем, чтобы каждый раз удивлять, поэтому планировать осенние декорации мы начали еще в июне с самым талантливым, а значит, и, конечно же, самым востребованным литовским мастером декора Мантасом Петрушкевичюсом“, — говорит И. Шаткаускене и добавляет: „Мантас — человек, который не подчеркивает свои достижения и больше живет будущими проектами, но я действительно очень рада, что именно он согласился украсить фасад кафе „“Augustas ir Barbora“ - ведь его работы давно нашли путь не только к сердцам литовцев, но и иностранцев.
В коллекции М. Петрушкевичюса имеется большое количество эксклюзивных праздников, в контрактах которых запрещено говорить о бюджете декора или называть имена знаменитых клиентов, эксклюзивные проекты декора в Париже и Версале для модного дома Yves Saint Laurent во время мероприятий Парижской недели моды, декор на Венецианской биеннале, а для VIP-гостей престижной премии „Оскар“ - ужин в Голливуде, а несколькими днями ранее он также реализовал проект с известным французским домом моды в Южной Корее, поэтому для нас большое удовольствие и честь сотрудничать с Мантасом.
Действительно, декор Мантаса Петрушкевичюса поистине необыкновенен, ведь его секрет не только в эксклюзивных идеях или многолетнем опыте, но и в том, что почти все украшения специально изготавливаются или покупаются за пределами Литвы, поэтому другого такого дизайна вы не увидите даже у самого Мантаса, ведь известный флорист и декоратор, всегда стремится к уникальности в своих работах.
„Конечно, есть талантливые люди, но Мантаса можно смело назвать пионером декора столичных фасадов, изменившим своим творчеством облик города. Когда он создал первый декор для фасада кафе „Augustas ir Barbora“ по случаю его открытия, зародилась своеобразная мода на декор, ведь он всегда несет большую дополнительную ценность – говорим ли мы о празднике, событии или визуальном представление бизнес-объекта.
Мне нравится, что при создании фасадных декоров Мантас большое внимание уделяет не только уникальности декора или его привлекательности для прохожего, но и гармонии с архитектурой города и цветовым решением.
Дружба ресторана с Мантасом Петрушкевичюсом длится уже много лет, но мы рады, что каждый раз нам удается создать разный, но чрезвычайно эффективный результат, который хотят увековечить вильнюсцы и гости города. Нас удивил ковер из розовых роз, уютная картина елок, волшебная лесная сказка со светящимися грибами, и теперь, когда осень „наступает“, приглашаем вас полюбоваться осенним пейзажем“, — говорит предприниматель.