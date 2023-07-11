Саммит НАТО корректирует работу некоторых компаний: кое-какие услуги будут недоступны

Больше всего изменений во время саммита будет в Старом городе, в центре Вильнюса и около выставочного центра Litexpo.
Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что магазин Norfa на ул. Пароду закрыт с 6 июля. Магазин все равно не смог бы работать, поэтому его закрыли на реконструкцию. Магазин не будет работать около двух недель.
Магазины сети Iki - IKI Express - в Старом городе будут работатькак обычно. изменения ждут тех жителей, которые хотели бы получать продукты на дом, в определенных зонах Вильнюса эта услуга будет недоступна.
Не будут доставлять продукты в определенные зоны также электронный магазин Rimi Lietuva.
Все магазины Lidl Lietuva 7–13 июля будут работать по обычному графику.
То же самое ждет и магазины сети Maxima. Магазин Barbora не будет доставлять продукты в зоны, где ограничено движение.
Торговый центр Akropolis будет работать в обычном режиме. Магазины и рестораны будут работать по обычному графику: Maxima – с 8 до 23 ч., Eurovaistinė“ и Ermitažas – с 8 до 22 ч., другие магазины – с 10 до 21 ч.
На сайте курьерской службы DPD сообщается, что курьеры не смогут попасть в закрытую для движения зону, поэтому на этой территории 10-13 июля посылки не будут собирать и доставлять.
Что касается работы почтоматов, то в основном это коснется тех, которые стоят на проспекте Гедиминаса, 16 и на ул. Йогайлос, 4, с 6 июля их нет в списке доступных. Работа этих почтоматов возобновиться 14 июля.
О том, что не будут доставлять посылки в зоне с ограниченным движением, информировала и компания VENIPAK. Она сообщает, что посылки, направленные в эти почтоматы можно получить в терминале на ул. Вилкпедес, 4.
Вызовы ждут работающие в центре Вильнюса кафе и рестораны. В них не смогут доставить продукты. "Рестораны некоторые продукты смогут принести только пешком", – сказала глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.
Она сказала, что будут проблемы и со сменой постельного белья, полотенец в гостиницах. "Будет сложно с доставкой, подвезти никак не получится", – заметила она, правда, указала, что для таких услуг сделаны исключения.
"Будет дан один час на доставку", – сказала Шишкаускене. Она рекомендует жителям перед тем, как ехать в город в ресторан, поинтересоваться в Facebook, как он работает.
Ограничения коснутся нескольких почтовых отделений и работы "Литовской почты", почтоматов LP EXPRESS и курьеров. С 21 ч. 9 июля не будут доставлять посылки в почтоматы LP EXPRESS ц Старом городе, их будут доставлять в другие почтоматы: на ул. Миндауго, 11; на Й.Ясинскё, 16; на ул. Салтонишкю, 29.
Отделения почты на ул. Тоторю, 8 и Вокечу 7-13 будут работать по обычному графику.
Ограничения коснутся и вывоза мусора. Компания Ecoservice отмечает, что в районе Litexpo будут ограничения, поэтому возможны некоторые отклонения от графика, но речь идет о часовой разнице, не больше.
В Науяместисе и в Старом городе 10-12 июля Ecoservice не будет вывозить строительный и производственный мусор.
Редакция напоминает, что 11–12 июля во время саммита НАТО в 30 км от Litexpo будут запрещены все полеты. Они будут запрещены с 12 ч. 11 июля до 16 ч. 12 июля.