Саммит НАТО корректирует работу некоторых компаний: кое-какие услуги будут недоступны

Торговый центр Akropolis будет работать в обычном режиме. Магазины и рестораны будут работать по обычному графику: Maxima – с 8 до 23 ч., Eurovaistinė “ и Ermitažas – с 8 до 22 ч., другие магазины – с 10 до 21 ч.

То же самое ждет и магазины сети Maxima . Магазин Barbora не будет доставлять продукты в зоны, где ограничено движение.

Не будут доставлять продукты в определенные зоны также электронный магазин Rimi Lietuva .

Магазины сети Iki - IKI Express - в Старом городе будут работатькак обычно. изменения ждут тех жителей, которые хотели бы получать продукты на дом, в определенных зонах Вильнюса эта услуга будет недоступна.

Пресс-секретарь сети Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что магазин Norfa на ул. Пароду закрыт с 6 июля. Магазин все равно не смог бы работать, поэтому его закрыли на реконструкцию. Магазин не будет работать около двух недель.

Больше всего изменений во время саммита будет в Старом городе, в центре Вильнюса и около выставочного центра Litexpo .

На сайте курьерской службы DPD сообщается, что курьеры не смогут попасть в закрытую для движения зону, поэтому на этой территории 10-13 июля посылки не будут собирать и доставлять.

Что касается работы почтоматов, то в основном это коснется тех, которые стоят на проспекте Гедиминаса, 16 и на ул. Йогайлос, 4, с 6 июля их нет в списке доступных. Работа этих почтоматов возобновиться 14 июля.

О том, что не будут доставлять посылки в зоне с ограниченным движением, информировала и компания VENIPAK. Она сообщает, что посылки, направленные в эти почтоматы можно получить в терминале на ул. Вилкпедес, 4.

Вызовы ждут работающие в центре Вильнюса кафе и рестораны. В них не смогут доставить продукты. "Рестораны некоторые продукты смогут принести только пешком", – сказала глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.