Самая популярная вакансия за неделю: вид на море и 2000 евро

1. Рабочее место с видом на море. Ресторан Baltas ruonis, который находится в Клайпеде на берегу моря, готовит к лету еще больше сюрпризов. Для осуществления новых проектов ему нужен еще один член команды - администратор ресторана. Он будет отвечать за подбор персонала, обслуживание клиентов, создание имиджа ресторана и документацию.

Зарплата: 1576 – 2103 евро ("на бумаге") + надбавки, которые зависят от продаж.

"Кандидат должен разбираться в ресторанной деятельности, любить море и морепродукты", – сказала представитель CVonline Рита Каравайтене.

2. Компания Antalis, оптовый поставщик картона, бумаги и т.д., ищет в Вильнюсе (с возможностью удаленной работы) менеджера по телепродажам/электронным продажам.

Зарплата: 1700 – 3000 евро "на бумаге". Компания также предлагает условия для профессионального роста, надбавки к зарплате, дополнительное медицинское страхование, членство в спортклубе; разные скидки и персональный фонд пенсионного накопления.

3. Компания "Вильнюсский общественный транспорт" для работы в Вильнюсе 9с возможностью удаленной работы) ищет опытного (со стажем не меньше 4 лет) главу департамента по управлению общими делами.

Зарплата: 3400евро "на бумаге" + переменная часть зарплаты, которая зависит от результатов работы.

4. Клайпедская компания, предоставляющая услуги бухгалтерского учета Vakarų finansai ищет опытного бухгалтера.

Зарплата: 1150 – 1800 евро "на бумаге" (зависит от уровня компетентности).

5. Удаленная работа с возможностью приезжать в каунасский или вильнюсский офис. Международная группа Leinonen предлагает работу ассистенту бухгалтера.

Зарплата: 800-1400 евро "на бумаге", плюс годовая надбавка, которая зависит от личных результатов и результатов работы компании.