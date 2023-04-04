Самая дорогая Пасха за последние 10 лет: за год подешевели лишь три продукта

Как и в феврале, сильнее всего снизила стоимость корзины торговая сеть Maxima (на 0,30 евро) – она осталась на первом месте. При этом Barbora, повысив цену на 0,17 евро, заняла второе место, а Lidl, повысив цену на 0,93 евро, вытеснила с третьего места находившуюся там в феврале Rimi. С шестой позиции на четвертую поднялась Norfa, снизив стоимость корзины на 0,51 евро.
На пятом месте удерживается e.Rimi (с подорожанием на 1,90 евро), с седьмого на шестое место поднялась Iki (с подорожанием на 1,31 евро), на седьмую позицию опустилась Rimi (с подорожанием на 6,06 евро), а Last Mile, повысив цену корзины на 1,43 евро, осталась на восьмом месте.
По данным Pricer.lt, разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзинами составляет 18,52 евро (28,1 проц.).
В общей сложности существенно подорожали (на 10 и более процентов) 44 товара из 52 наблюдаемых. Сильнее всего дорожали: самый дешевый батон, куриные яйца, филе хека, томатный сок, самый дешевый черный хлеб, сахар, мясные продукты, курятина.
Между тем значительно подешевел (более чем на 10 проц.) один товар – рис.
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