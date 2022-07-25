Самая большая средняя зарплата в июне в Литве составила 28 000 евро

Самые большие зарплаты в июне были в компании Linea Libera, которая занимается поставками лабораторного оборудования. В компании работают 33 человека. Их средняя зарплата составила 27 825 евро "на бумаге".
На втором месте – энергетическая компания Aukštaitijos vėjas, в ней работают 4 человека. Их средняя зарплата составила 20 361 евро "на бумаге".
На третьем месте – Intertecus (работает в сфере авиации. Средние зарплаты ее 4 работников составляют 19 123 евро.
Далее идет представитель охлаждающего оборудования Viessmann Refrigeration Solutions в Литве компания Viessmann. В ней работают 12 человек, которые в июне в среднем получили по 14 781 евро "на бумаге".
На пятом месте – литовская группа ACME grupė, которая занимается оптовой торговлей электроникой, их ремонтом, созданием и распространением фильмов. В компании работают 6 человек, их средняя зарплата составляет 14 394 евро "на бумаге".
Представительство эстонской компании Hitachi Energy Estonia AS своим 4 работникам платила в среднем по 14 349 евро "на бумаге".
На седьмом месте – крупнейший представитель фармацевтической японской компании в Литве Takeda. В компании работают 9 человек, их средняя зарплата составляет 14 343 евро.
Технологическая компания Apple Lithuania занимает 8 место. В ней работают 4 человека, которые в среднем получили по 13 767 евро.
Логистическая компания Focus Logistics в июне выплатила своим 7 работникам в среднем по 13 527 евро.
На 10-м месте компания Medison Pharma Lithuania, ее 5 работников в среднем получают по 12 162 евро "на руки".
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