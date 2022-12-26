С января продолжится выплата компенсаций за электричество: как это отразится на счетах потребителей

Глава отдела по развитию продуктов компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас отмечает, что в значительном числе случаев применяемое государством финансовое стимулирование в конечном итоге уравнивает цену, предлагаемую поставщиками электроэнергии, но следует помнить, что это временная финансовая поддержка.

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“Государство поможет жителям пережить пик цен на электроэнергию второе полугодие подряд. Результат этого: в счетах цена на электроэнергию для большинства потребителей просто падает до уровня, установленного правительством, ниже которого компенсация цены на электроэнергию уже не применяется.

Однако это временная мера. То, продлят ее на какое-то время или нет, будет зависеть от ситуации и финансовых возможностей государства. Поэтому потребители электроэнергии должны продолжать внимательно оценивать предложения поставщиков и думать о долгосрочной перспективе”, — говорит М. Каваляускас.

Компенсация не вечна

После того, как правительство утвердило предел компенсации минимальной цены в размере 28 центов за киловатт-час электроэнергии на первое полугодие 2023 года, потребители могут почувствовать, что больше нет необходимости сравнивать планы поставщиков и выбирать, поскольку цены независимых, общественных и даже гарантийных поставок, если учесть компенсацию, остаются одинаковыми.

“2022 год поразил потребителей размером цены на электроэнергию, и государство решило взять на себя большую часть возросшего финансового бремени, компенсируя максимум в 28,5 центов/кВтч электроэнергии. Однако этот шаг является временным: хотя продлевается на второе полугодие подряд, нет никаких гарантий, что компенсация будет действовать и позже.

Те потребители, которым нужно снова выбирать поставщика, должны, как и прежде, внимательно оценивать цену на электроэнергию, указываемую независимыми поставщиками, потому что в случае отказа государства от компенсации эта часть цены снова станет самой важной”, — говорит эксперт.

Обычно размер тарифа зависит от срока, на который потребитель хочет зафиксировать одну цену.

“Принцип свободного рынка электроэнергии заключается в том, чтобы создать условия для “миграции” потребителя за лучшими предложениями, но также необходимо оценивать личные потребности и ситуацию. Скажем, заключив долгосрочный договор и платя дешевле, а затем приняв решение о расторжении договора, вам, возможно, придется вернуть скидки, предоставленные поставщиком электроэнергии. Поэтому предложения следует оценивать всесторонне, критически и внимательно”, — советует он.

В итоговом счете — не одна строка

Важно знать, что не вся цена за электроэнергию, которую вы платите независимому поставщику, является ее частью. Наряду с ценой электроэнергии как продукта конечный счет для потребителя включает плату за передачу и распределение электроэнергии, а также составляющая отвечающих общественным интересам услуг (УООИ). С потребителя также взимается налог на добавленную стоимость.

Проще говоря, потребители должны платить не только за электроэнергию, но и за то, что она “приходит” домой, и эти суммы выделены в счете, поэтому каждый потребитель четко видит, сколько он должен платить за электроэнергию, другие сборы.

“Электросети и другая критичная электрическая инфраструктура остались в распоряжении государства, тарифы на использование этой инфраструктуры регулируются и определяются Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ), как и размер УООИ. Независимые поставщики электроэнергии включают оплату государству в счета, которые потребитель оплачивает “по принципу одного окошка” (одно электронное или физическое пространство, в котором житель может получить все или часть общественных/административных услуг - Ред.)”, — поясняет М. Каваляускас.

Независимые поставщики электроэнергии в составе своей цены предлагают только цену покупаемого продукта – электроэнергии. Это зависит от ситуации на рынке, собственных производственных мощностей, возможности использования различных инструментов управления рисками. Именно в этой части поставщики конкурируют друг с другом.

"Тем не менее, если появляются вопросы по предложениям, их ценам и окончательным счетам, советуем уточнять, спрашивать, консультироваться. Мы все заинтересованы в том, чтобы потребители электроэнергии чувствовали себя уверенно, могли сравнивать и выбирать для себя наиболее выгодные условия, могли оценить все условия”, — говорит он.