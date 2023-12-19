С января — новые тарифы на почтовые услуги

По данным Почты Литвы (Lietuvos paštas), цены на крупные регистрируемые посылки весом от 500 г до 2 кг в США, Нидерланды, Канаду, Австралию и Италию сократятся на сумму в пределах 4-16 %.

Общая средняя стоимость посылок, отправляемых за границу, снизится на 0,90 евро или на 3 %.

Цены на незарегистрированные мелкие отправления весом до 20 г (письма и открытки) в наиболее популярных направлениях будут в среднем на 11-22 % выше.

Новые тарифы будут применяться также к незарегистрированным и зарегистрированным посылкам, отправляемым внутри Литвы. С нового года средняя стоимость пересылки корреспонденции и посылок внутри страны увеличится примерно на 20 %.

После вступления в силу новых тарифов отправка незарегистрированного стандартного письма или открытки в Литве будет стоить 1,55 евро.

Почта Литвы также отмечает, что с 2024 года не будет больше отправлений, не относящихся к категории не приоритетных.