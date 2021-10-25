С середины декабря появятся рейсы из Вильнюса в Ереван

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С середины декабря появятся прямые рейсы из Вильнюса в столицу Армении Ереван.
С середины декабря рейсы два раза в неделю – по средам и воскресеньям - будет выполнять венгерская авиакомпания Wizz Air, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы.
В августе Wizz Air сообщала, что намерена расширить летный парк в Вильнюсском аэропорту и летать из Вильнюса в Рейкьявик (Исландия) и в Ереван.
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