"Мы оценили оба варианта. Сейчас мы проверяем "паспорт возможностей" в трех магазинах. Результаты их деятельности показали, что люди привыкли к переменам и охотно пользуются "паспортом возможностей". Мы также помним, сколько неудобства людям доставляло регулирование потоков во время карантина, поэтому мы считаем более рациональным решение принимать только клиентов с "паспортом возможностей", – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Руссев-Пейне.

С пятницы документы у клиентов будут проверять охранники магазина.

В Литве работает 59 магазинов сети Lidl.