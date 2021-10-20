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С пятницы во всех магазинах торговой сети Lidl в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортом возможностей". Решение было принято с учетом требования Минздрава с пятницы ограничить поток клиентов из расчета 30 кв. м на одного посетителя. Если магазины принимают только клиентов с "паспортом возможностей", такое ограничение не действует. До сих пор магазины Lidl принимали всех клиентов, поскольку их площадь не превышает 1500 кв м.
Lidl
Lidl
© DELFI

"Мы оценили оба варианта. Сейчас мы проверяем "паспорт возможностей" в трех магазинах. Результаты их деятельности показали, что люди привыкли к переменам и охотно пользуются "паспортом возможностей". Мы также помним, сколько неудобства людям доставляло регулирование потоков во время карантина, поэтому мы считаем более рациональным решение принимать только клиентов с "паспортом возможностей", – сказал гендиректор Lidl Lietuva Радостин Руссев-Пейне.

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