С прилавков магазинов в Литве исчезает не только соль: это осложняет работу людям, собирающим помощь для Украины

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После того как Россия напала на Украину, в литовских магазинах раскупают не только соль, но и мясные и рыбные консервы.
karantinas, pirkėjai, maxima, parduotuvė
karantinas, pirkėjai, maxima, parduotuvė
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В некоторых крупных магазинах продажи консервов выросли в несколько раз, прилавки часто пустуют, хотя торговцы стараются их заполнять. Работники магазинов уверяют, что товары на складах есть.

С дефицитом мясных консервов столкнулись и паневежские фермеры, которые хотели купить их в магазинах, чтобы послать в Украину.

"Все покупают, и жители себе делают запасы. Поэтому в магазинах этих товаров не хватает. Мы ведем переговоры напрямую с производителями, чтобы для нас эти консервы делали отдельно, тогда мы сможем сразу передавать их в Украину военным и жителям", – сказала LNK председатель Паневежского союза фермеров Дангуоле Кузмене.

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Союз фермеров в Кедайняйском районе организовал логистический центр, где собирает необходимые для отправки в Украину продукты.

"Наши коллеги – украинские фермеры, говорят, чтобы мы слали все, там всего не хватает", – сказал один из представителей союза.

Фермеры собирают помощь с первых дней войны и покупают хорошую литовскую продукцию, в основном то, что долго хранится и не занимает много места. Фермеры собирают в помощь Украине не только продукты, но и деньги.

"На данный момент союз фермеров собрал около 100 000 евро, на них практически по себестоимости покупают продукты", – сказал LNK председатель союза фермеров Кедайняйского края Дайнюс Сабулис.

Литовские зерноводы купили украинцам не только продукты, но и джип.

"Большая часть украинских фермеров сейчас на войне, они воюют с оружием в руках. Или занимаются логистикой. Многие фермеры на джипах доставляют продукты военным, на фронт, медикаменты и, по нашим данным, даже оружие", – сказал председатель Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас.

Литовские фермеры настроены на оказание долгосрочной помощи украинской организации земледельцев.

"Враг атакует производственные, компании, компании по переработке, например – птичники, свинофермы, как стратегические объекты. Это значит, что уничтожают те объекты, которые производят еду", – сказал Мацияускас.

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