С понедельника начинается размещение очередной эмиссии облигаций государственного сберегательного займа

Как сообщило Министерство финансов, эмиссия гособлигаций будет размещаться со 2 по 16 октября, срок погашения – 17 октября 2024 г.

Приобрести Гособлигации можно будет через выбранных Министерством финансов распространителей, Swedbank или SEB , в их онлайн банке.

С наступлением срока погашения гособлигаций, инвестору ничего делать не придется — деньги за выкупленные гособлигации и причитающиеся ему проценты будут автоматически переведены на тот же счет, с которого была произведена оплата за приобретенные гособлигации.