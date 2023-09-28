С понедельника начинается размещение очередной эмиссии облигаций государственного сберегательного займа

 
ELTA
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Investavimas
Investavimas
ФОТО: Shutterstock
С понедельника, 2 октября, начинается размещение новой эмиссии облигаций государственного сберегательного займа (Гособлигаций) сроком на один год под 3,8 проц. годовых.

Как сообщило Министерство финансов, эмиссия гособлигаций будет размещаться со 2 по 16 октября, срок погашения – 17 октября 2024 г.

Приобрести Гособлигации можно будет через выбранных Министерством финансов распространителей, Swedbank или SEB, в их онлайн банке.

С наступлением срока погашения гособлигаций, инвестору ничего делать не придется — деньги за выкупленные гособлигации и причитающиеся ему проценты будут автоматически переведены на тот же счет, с которого была произведена оплата за приобретенные гособлигации.

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