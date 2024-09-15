2024.09.15 13:26

С понедельника меняется время работы магазинов сети Lidl

 
ru.DELFI.lt
LIDL Lietuva
LIDL Lietuva
ФОТО: Bendrovės archyvas

Торговая сеть Lidl напоминает, что с 16 сентября в части магазинов сети меняется график работы. На осенний режим переходят 17 магазинов сети, остальные будут работать в прежнем режиме.

Изменится время работы магазинов в Вильнюсе, Кауансе, Клайпеде, Клайпедском районе, Утене, Паланге, Паневежисе, Молетай, Плунге и Кретинге. Осенью и зимой время работы магазинов сократится на час, вечером они будут работать до 22, а не до 23 часов. Некоторые магазины откроются в 8, а не в 7 ч.

„Напоминаем покупателям, что с понедельника изменится время работы некоторых магазинов нашей сети. Это традиционные перемены. Как и ежегодно время работы меняется с летнего на осеннее с учетом распределения потоков покупателей“, – сказал представитель Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.

Информацию о времени работы магазинов можно найти в интернете, на сайте компании.

Сеть также напоминает, что 16 сентября откроется новый магазин в Галгяй, на ул. Тайкос, 1А. Новый магазин будет работать с 8 до 22 ч.

На данный момент в Литве работает 74 магазина Lidl.

Список магазинов, время работы которых изменится, можно найти здесь.

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