С осени прямые рейсы свяжут Вильнюс и Дюссельдорф

Договор между Литовскими аэропортами и авиакомпанией был подписан после международного выбора оператора рейсов между Вильнюсом и Дюссельдорфом.
„В последние годы мы много работали над тем, чтобы обеспечить удобное сообщение между Литвой и Германией. Еще одним направлением с осени является Дюссельдорф, один из главных экономических центров Германии. После запуска этого маршрута в сети Литовских аэропортов у нас будут полеты в шесть крупнейших аэропортов Германии и десять регулярных маршрутов между Литвой и Германией“, - цитируется в сообщении министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.
Сообщается, что прямые рейсы из Вильнюса в Дюссельдорф будут выполняться два раза в неделю. Планируется, что рейсы будут выполняться круглый год, как в летний, так и в зимний авиационные сезоны.
Расположенный в западной части Германии город Дюссельдорф является финансовым и промышленным центром, а аэропорт Дюссельдорфа входит в число крупнейших аэропортов Германии, обслуживающих потребности пассажиров из нескольких крупных регионов страны.