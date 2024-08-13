2024.08.13 13:53

С осени прямые рейсы свяжут Вильнюс и Дюссельдорф

 
ELTA
ru.DELFI.lt
airBaltic
airBaltic
ФОТО: Įmonės nuotr.

Латвийская авиакомпания AirBaltic с 31 октября начнет выполнять прямые рейсы из Вильнюса в Дюссельдорф в Германии.

Договор между Литовскими аэропортами и авиакомпанией был подписан после международного выбора оператора рейсов между Вильнюсом и Дюссельдорфом.

„В последние годы мы много работали над тем, чтобы обеспечить удобное сообщение между Литвой и Германией. Еще одним направлением с осени является Дюссельдорф, один из главных экономических центров Германии. После запуска этого маршрута в сети Литовских аэропортов у нас будут полеты в шесть крупнейших аэропортов Германии и десять регулярных маршрутов между Литвой и Германией“, - цитируется в сообщении министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

Сообщается, что прямые рейсы из Вильнюса в Дюссельдорф будут выполняться два раза в неделю. Планируется, что рейсы будут выполняться круглый год, как в летний, так и в зимний авиационные сезоны.

Расположенный в западной части Германии город Дюссельдорф является финансовым и промышленным центром, а аэропорт Дюссельдорфа входит в число крупнейших аэропортов Германии, обслуживающих потребности пассажиров из нескольких крупных регионов страны.

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Delfi
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