С осени появится новый способ приобретения билетов на поезда в Литве

Новую систему покупают по принципу SaaS. Договор подписал на 5 лет, стоимость проекта 7 млн. евро.

"В будущем мобильное приложение планируют интегрировать в другие виды транспорта, чтобы клиенты могли планировать свою поездку от двери к двери – и пользоваться одним билетом", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

LTG Link отвечает за пассажирские перевозки по Литве и за ее пределами.