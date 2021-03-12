С осени появится новый способ приобретения билетов на поезда в Литве

Новую систему покупают по принципу SaaS. Договор подписал на 5 лет, стоимость проекта 7 млн. евро.
"В будущем мобильное приложение планируют интегрировать в другие виды транспорта, чтобы клиенты могли планировать свою поездку от двери к двери – и пользоваться одним билетом", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.
LTG Link отвечает за пассажирские перевозки по Литве и за ее пределами.
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