Компания аргументирует свое решение нехваткой авиазапчастей, но обещает вернуться в Вильнюсский аэропорт зимой в таком же объеме.

С сентября AirBaltic больше не будет летать в Осло, лондонский аэропорт Гэтвик, Дублин и Гамбург. Это 15min подтвердила сама компания.

С сентября будут выполняться три рейса в неделю в Париж и два раза в неделю - в Берлин. Сейчас компания предлагает по четыре рейса в неделю по этим направлениям. Сократится также частота рейсов в Ригу и Таллинн, но точное количество уточняется.