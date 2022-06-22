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Латвийская авиакомпания AirBaltic с сентября отменит четыре рейса из Вильнюсского аэропорта, а полеты в Париж и Берлин, Таллинн и Ригу станут реже, сообщает портал новостей 15min.lt.
„airBaltic“
„airBaltic“
© Įmonės nuotr.

Компания аргументирует свое решение нехваткой авиазапчастей, но обещает вернуться в Вильнюсский аэропорт зимой в таком же объеме.

С сентября AirBaltic больше не будет летать в Осло, лондонский аэропорт Гэтвик, Дублин и Гамбург. Это 15min подтвердила сама компания.

С сентября будут выполняться три рейса в неделю в Париж и два раза в неделю - в Берлин. Сейчас компания предлагает по четыре рейса в неделю по этим направлениям. Сократится также частота рейсов в Ригу и Таллинн, но точное количество уточняется.

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